Inauguration am Mittwoch : Hier können Sie die Amtseinführung Joe Bidens sehen

Inauguration am Mittwoch

Am Mittwoch wird Joe Biden vor dem Kapitol als 46. Präsidenten der Vereinigen Staaten von Amerika vereidigt. Foto: AP/Joe Raedle

Washington Die Inauguration des neuen US-Präsidenten erfolgt am 20. Januar, ab 12 Uhr Ortszeit. Das entspricht 18 Uhr deutscher Zeit. Eine Übersicht, wo das Event live mitverfolgt werden kann.

Die Vorbereitungen im Kapitol laufen auf Hochtouren. Denn für die Zeremonie am Donnerstag, 20. Januar, soll alles perfekt sein. Ab 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutsche Zeit) wird Joe Biden vor dem Kapitol in Washington seinen Eid ablegen. Ein vor Ort Publikum wird es bei der Zeremonie nicht geben. Stattdessen stehen in der National Mall – die Promenade zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial – etwa 190.000 US-Flaggen, die die Amerikaner repräsentieren.