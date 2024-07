Wahlkampf in den USA Wie die amerikanische Außenpolitik unter Kamala Harris aussehen könnte

In Bezug auf China hat sich Harris schon lange der parteiübergreifenden Meinung der Mehrheit in Washington angeschlossen: Die USA müssen Chinas Einfluss zurückdrängen. Analysten gehen davon aus, dass Harris Bidens Politik beibehalten wird. Bei Bedarf müsse der Regierung in Peking entgegengetreten werden. Gleichzeitig sollte nach Bereichen der Zusammenarbeit gesucht werden. Harris hat in Asien mehrere Reisen unternommen, um die Beziehungen in der wirtschaftlich dynamischen Region zu stärken. „Sie hat der Region gezeigt, dass sie Bidens Fokus auf den indo-pazifischen Raum mit Begeisterung vorantreibt“, sagt Murray Hiebert, leitender Mitarbeiter des Südostasien-Programms am Washingtoner Zentrum für strategische und internationale Studien. Auch wenn sie nicht mit den diplomatischen Fähigkeiten mithalten könne, die Biden über Jahrzehnte entwickelt habe, habe sie sich gut geschlagen.