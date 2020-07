Präsidentschaftswahl in den USA : Trump erntet Widerspruch in eigenen Reihen gegen Wahl-Verschiebung

Trump erntet Widerspruch in eigenen Reihen gegen Wahl-Verschiebung

Präsidentschaftswahl in den USA

Washington In einem Tweet hatte US-Präsident Donald Trump die Verschiebung der Präsidentschaftswahlen im November angeregt. Dafür erntert Trump auch von Republikanern Kritik.

Der Wahltermin am 3. November sei „in Stein gemeißelt", sagte der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, am Donnerstag dem Sender WKNY zufolge. Auch während früherer Krisen hätten in den USA Wahlen stattgefunden. „ Wir dürfen die Wahl nicht verschieben", sagte Senator Ted Cruz - wie Trump Mitglied der Republikanischen Partei. Der Vorsitzende des Justizsausschusses im US-Senat, Lindsey Graham, äußerte sich ebenfalls kritisch. „Ich denke nicht, dass eine mögliche Verschiebung der Wahl eine gute Idee wäre."