Medienberichte : US-Geheimdiensten zufolge will Russland Trumps Wahlsieg sichern

Washington Russland steht abermals unter Verdacht, sich zugunsten von Trump in die US-Wahlen einzumischen. Entsprechende Geheimdiensterkenntnisse wollte der US-Präsident den Demokraten offenbar vorenthalten.

US-Geheimdienste gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass sich Russland erneut in den Wahlkampf einmischen will, um Präsident Donald Trump zur Wiederwahl zu verhelfen. Das hätten ranghohe Geheimdienstmitarbeiter Abgeordneten des Repräsentantenhauses in einer vertraulichen Sitzung erklärt, berichteten am Donnerstagabend (Ortszeit) die Zeitungen „New York Times“, „Washington Post“ und der Sender CNN.