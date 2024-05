Biden und Trump sehen ihn als Gefahr Ein Kennedy will ins Weiße Haus

Die Sorge ist nicht unbegründet. In den Wechselwählerstaaten, die dieses Mal über das Weiße Haus entscheiden werden, wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet, in dem ein paar Tausend Stimmen mehr oder weniger den Ausgang entscheiden können. Allen voran in Michigan, Arizona, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania und Georgia, wo RFK nach einer aktuellen Umfrage der New York Times auf zwischen 9 und 12 Prozent der Stimmen kommt. Oft zulasten Bidens, der in keinem Staat vorn liegt.