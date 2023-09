Präsidentschaftskandidaten in den USA Republikaner bieten bei TV-Debatte kaum Politik – Trump drückt sich

Trump blieb auch der zweiten Debatte der Kandidaten seiner Partei fern. Stattdessen trat er bei einer Wahlveranstaltung bei einem Autozulieferer in Michigan auf. In dem US-Bundesstaat haben die Autoarbeiter die Arbeit niedergelegt. Erst am Vortag hatte Biden streikende Auto-Gewerkschafter im Raum Detroit besucht und ihnen seine Solidarität bekundet. Es war das erste Mal in der US-Geschichte, dass sich ein amtierender Präsident einem Streikposten anschloss. Die Gewerkschaft vor Ort fordert höhere Löhne, kürzere Arbeitswochen und eine Garantie von den wichtigsten US-Autobauern, dass neue Jobs im Elektroauto-Bau gewerkschaftlich organisiert werden.