Wahlmanipulation : Putin ruft USA zu gegenseitiger Garantie der Nichteinmischung auf

Moskau Nach Einschätzung der US-Geheimdienste hat Russland sich 2016 massiv in die US-Wahl eingemischt. Nun überrascht Putin mit dem Vorschlag, auf dem Gebiet der Informationstionstechnologie zusammenzuarbeiten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA aufgerufen, gegenseitig Garantien zur Nichteinmischung in Wahlen abzugeben und insgesamt auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie enger zusammenzuarbeiten. In einer am Freitag vom Kreml verbreiteten Erklärung schlägt Putin vor, sich "gegenseitig Garantien der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, einschließlich Wahlen" zu geben und sich gemeinsam auf "praktische Maßnahmen" zu einigen.