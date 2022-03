„Helfen Sie diesem großartigen Präsidenten“ : Frau von US-Richter drängte zum Kippen des Wahlergebnisses

Washington Wahlverlierer Donald Trump hoffte im Jahr 2020, das Wahlergebnis in den USA auch mit Hilfe des Obersten Gerichts zu kippen. Dabei konnte er auf wichtige Stimme im Umfeld der Richter zählen.

Drei Tage nachdem die Nachrichtenagentur AP und andere Medien Trumps Herausforderer Joe Biden aufgrund von Zwischenständen bei der Stimmenauszählung zum Wahlsieger erklärt hatten, schrieb die konservative Aktivistin Thomas dem Bericht zufolge an Meadows: „Mark, helfen Sie diesem großartigen Präsidenten standzuhalten (...) Sie sind mit ihm der Anführer, der für Amerikas verfassungsmäßige Regierung am Abgrund steht. Die Mehrheit weiß, dass Biden und die Linke den größten Raubzug unserer Geschichte versuchen.“

Auch danach drängte Thomas hohe Regierungsmitglieder, das Wahlergebnis zu kippen und bot Meadows sogar Hilfestellung an. Meadows versicherte, er werde standhalten. Sie hatte betont, sie sehe keinen Interessenkonflikt zwischen ihrem Engagement und der Arbeit ihres Mannes.

Der Austausch enthält 21 Botschaften von Thomas und acht Antworten von Meadows. Er endete am 24. November 2020. Vier Tage nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol Anfang Januar schickte Thomas noch einmal einen Text: „Wir erleben gerade, was sich wie das Ende Amerikas anfühlt.“ Sie hat nach eigener Aussage an der Kundgebung vor dem Sturm teilgenommen.