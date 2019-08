US-Vorwahlkampf : Zehn demokratische Präsidentschaftsbewerber sind noch übrig

Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts und demokratische Kandidatin für die Präsidentschaftswahl in den USA. Foto: dpa/Karen Ducey

Washington Für die dritte Runde der Fernsehdebatten unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern in den USA haben sich zehn Anwärter qualifiziert. Das teilten die Demokratische Partei und der US-Fernsehsender ABC am Donnerstag mit.

ABC strahlt die nächste Debatte aus. Diese dritte Runde wird am 12. September in Houston (Texas) veranstaltet. Anders als bei den vorherigen beiden Runden wird es diesmal nur einen Abend geben, an dem alle zehn Demokraten, die sich qualifiziert haben, gemeinsam auf der Bühne stehen werden.