Probleme mit App : Auszählung der demokratischen Vorwahlergebnisse in Iowa verzögert sich

Auszählung der demokratischen Vorwahlergebnisse in Iowa verzögert sich

Der demokratische Kandidat Bernie Sanders am Montag bei einer Wahlveranstaltung in Iowa. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Des Moines Die Vorwahlen der Demokraten haben mit technischen Pannen begonnen. Auch Stunden nach dem erwarteten Termin am späten Montagabend ist weiter unklar, wer aus der Urwahl in Iowa als Gewinner hervorgeht. Der republikanische Kandidat steht schon fest.

Der Kandidat für die Republikaner steht fest. Präsident Donald Trump setzte sich erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit durch. Die Auszählungsergebnisse der demokratischen Vorwahlen hingegen verzögern sich. Grund seien „Qualitätsüberprüfungen“ und neue Berichtsregelungen, wie die Demokraten in Iowa am Montagabend (Ortszeit) mitteilten. „Die Integrität der Resultate ist entscheidend“, sagte Parteisprecherin Mandy McClure. „Wir haben eine Verzögerung erlebt als Resultat von Qualitätsüberprüfungen und wegen der Tatsache, dass die IDP (Demokratische Partei Iowa) zum ersten Mal drei Datensätze meldet.“

Parteivertreter nannten auch Probleme mit der für die Datenübertragung genutzten App als Grund. Jedenfalls sei es nicht Resultat eines „Hacks oder eines Eindringens“, hieß es in einer Mitteilung der Partei. Die Ergebnisse wurden für Dienstagmorgen (MEZ) erwartet.

Mehrere der Bewerber traten schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse vor ihre Anhänger und versicherten, sie hätten erfolgreich abgeschnitten. So äußerten sich der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, der in Umfragen für Iowa in Führung gelegen hatte, Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatorinnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar.