UN-Sicherheitsrat : US-Vizepräsident Pence droht Venezuela

New York Der amerikanische Vizepräsident droht auf der von Washington beantragten Dringlichkeitssitzung nicht nur mit diplomatischem und politischem Druck. Alle Optionen lägen auf dem Tisch. Dem venezolanischen UN-Diplomaten empfiehlt er die Heimreise.

Die USA haben im Weltsicherheitsrat ihr Ziel bekräftigt, einen Machtwechsel in Venezuela zu erreichen. Dies solle vorzugsweise mit diplomatischem und wirtschaftlichem Druck erreicht werden, sagte Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch in einer von der US-Regierung beantragten Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats. Es lägen aber „alle Optionen auf dem Tisch“ und Russland und andere Unterstützer des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sollten sich heraushalten.