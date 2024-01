US-Verteidigungsminister in Klinik Lloyd Austin an Prostatakrebs erkrankt

Das Weiße Haus hatte bereist am Montag Forderungen nach einem Rücktritt von Verteidigungsminister Lloyd Austin zurückgewiesen. „Der Präsident hat volles Vertrauen in Verteidigungsminister Austin und wird es auch weiterhin haben“, sagte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre am Montag vor Journalisten, die mit US-Präsident Joe Biden an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One reisten. „Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird und ins Pentagon zurückkehrt.“