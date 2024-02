Lloyd Austin wieder im Dienst US-Verteidigungsminister aus dem Krankenhaus entlassen

Der an Krebs erkrankte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat das Miitärkrankenhaus nach Angaben des Pentagons am Dienstag verlassen. Ministeriumssprecherin Sabrina Singh teilte mit, Austin habe „seine Funktionen und Pflichten wieder voll aufgenommen“. Auf Anraten seiner Ärzte werde der 70-JÄhrige vorerst von zu Hause arbeiten und im Laufe der Woche in das Verteidigungsministerium zurückkehren.