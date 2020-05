Streitkräfte in Polen : Militärübung der USA als „Defender-Europe 20 Plus“

Streitkräfte in Polen

Ein britischer und ein US-Soldat stehen nach einer Pressekonferenz zur Militärübung „Defender 2020“ in Brandenburg nebeneinander (Archivbild). Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Die größte Verlegeübung der US-Streitkräfte soll im Juni fortgesetzt werden. Das Großmanöver „Defender Europe“ war wegen der Pandemie zurückgefahren worden. Nun soll es mit einer gemeinsamen Übung von amerikanschen und polnischen Soldaten fortgesetzt werden.

Das US-Militär setzt sein wegen der Corona-Pandemie zurückgefahrenes transatlantisches Großmanöver als „Defender-Europe 20 Plus“ fort. Vom 5. bis 19. Juni werde es auf dem polnischen Truppenübungsplatz Drawsko Pomorskie eine gemeinsame Übung von 6000 Soldaten aus den USA und Polen geben, teilten die US-Streitkräfte in Europa dazu am Mittwoch mit. Die Übung sei eigentlich im Mai geplant gewesen und stehe im Zusammenhang mit „Defender Europe“. In den nächsten Monaten seien weitere Übungen geplant, um die Übungsziele zu erreichen und das bereitgestellte Material zu nutzen.