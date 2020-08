US-Sicherheitsberater : Ein Friedensnobelpreis für Donald Trump?

Washington Trumps Berater für Nationale Sicherheit, Robert O'Brien, hat für Trumps Bemühungen zwischen Israel und den Emiraten einen Friedensnobelpreis gefordert. Der US-Präsident werde „in die Geschichte als ein großer Friedensstifter eingehen“, sagte O'Brien.

US-Präsident Donald Trump sollte nach Ansicht seines Sicherheitsberaters den Friedensnobelpreis für ausgehandelte Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen. „Ich denke, der Präsident wird in die Geschichte als ein großer Friedensstifter eingehen“, sagte Trumps Berater für Nationale Sicherheit, Robert O'Brien, am Donnerstag in Washington. Zuvor hatten Israel und die Emirate in einem historischen Schritt die Aufnahme diplomatischer Beziehungen angekündigt.