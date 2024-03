Teil-Shutdown droht trotzdem US-Demokraten und Republikaner einig über Haushalt

Rund sechs Monate nach Beginn des Haushaltsjahrs haben die Spitzen im US-Kongress im Ringen um die noch ausstehenden Ausgaben eine Einigung erzielt. Dies teilte Präsident Joe Biden am Dienstag mit. Das Repräsentantenhaus und der Senat arbeiteten noch am Abschluss eines Pakets, das rasch zur Abstimmung gebracht werden könne. Sobald es vorliege, werde er es unterzeichnen, kündigte Biden an.