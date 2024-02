Längster amtierender Fraktionschef der USA Mitch McConnell gibt mit 82 Jahren Posten im US-Senat auf

Der am längsten amtierende Fraktionschef in der Geschichte des US-Senats, der Republikaner Mitch McConnell, gibt seinen Posten auf. Er werde im November nach fast zwei Jahrzehnten zurücktreten, wollte der 82-jährige McConnell noch am Mittwoch ankündigen. Die Nachrichtenagentur AP erfuhr vorab von seinen Plänen.