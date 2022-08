Mit knapper Mehrheit der Demokraten : US-Senat billigt Bidens Steuer- und Klimapaket

Nach zähen Verhandlungen ist das Paket nur noch ein Bruchteil dessen, was US-Präsident Biden für Klima und Soziales durchsetzen wollte. (Archivbild) Foto: AP/Evan Vucci

Washington Der Plan des Präsidenten wurde zwar von 3,5 Billionen auf 740.000 Dollar reduziert. Dennoch ist die Zustimmung ein überraschender Coup für die Demokraten. Jetzt geht das Paket zum Repräsentantenhaus

Der US-Senat hat in einer überraschenden Wende am Sonntag einer abgespeckten Version des Steuer- und Klimapakets von Präsident Joe Biden zugestimmet. Nach stundenlanger Debatte wurde die Vorlage mit 51 gegen 50 Stimmen an das Repräsentantenhaus überwiesen. Vizepräsidentin Kamala Harris gab mit ihrer Stimme den Ausschlag. Bidens Plan wurde von ursprünglich 3,5 Billionen auf 740 000 Dollar reduziert.