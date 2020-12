US-Regierung : Biden beruft Kathleen Hicks als erste weibliche Vize-Verteidigungsministerin

Erstmals könnte eine Frau Vizechefin im Pentagon werden: Joe Biden will Kathleen Hicks zur Stellvertreterin von General Lloyd Austin machen. Sie arbeitete schon unter Obama im Verteidigungsministerium.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will weitere Schlüsselpositionen mit Vertrauten besetzen. Kathleen Hicks soll nach dem Willen von Biden stellvertretende Verteidigungsministerin werden, das gab er am Mittwoch in einem Statement bekannt.