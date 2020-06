US-Proteste : Massengebet in Washington entlarvt Trumps Bibelfoto

Washington Für ein Foto ließ Donald Trump friedliche Demonstranten mit Gewalt vom Platz vor einer Kirche vertreiben. Nun traten Vertreter diverser Religionen vor die Kirche, um gemeinsam zu beten – und die Demonstranten zu segnen.

Vertreter verschiedener Religionen haben in Washington zu Gerechtigkeit zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft aufgerufen. Die Regierung sei dafür verantwortlich, dass Unschuldige geschützt, Grundrechte und Freiheiten garantiert und Gerechtigkeit und Gleichheit durchgesetzt werden, sagte die Methodistische Bischöfin LaTrelle Easterling am Sonntag bei einem gemeinsamen Gebet von Juden, Muslimen, Hindus, Sikhs und verschiedenen christlichen Bekenntnissen.

Die Veranstaltung fand vor der St.-Johns-Kirche statt, vor der am Pfingstmontag friedliche Demonstranten gewaltsam vertrieben worden waren, damit Präsident Donald Trump dort eine Bibel in die Luft halten konnte. Kirchenvertreter kritisierten damals, dass Trump dort nicht einmal gebetet, sondern sich nur ablichten lassen habe.

Vor der Veranstaltung vor der St.-Johns-Kirche waren Tausende zumeist afroamerikanische Menschen einem Aufruf mehrerer afroamerikanischer Kirchen zu einem „Gebetsgang“ gefolgt: Sie marschierten vom National Museum of African American History and Culture zum Black-Lives-Matter-Platz nahe dem Weißen Haus. Die Demonstranten waren der „Washington Post“ zufolge in Reihen mit viel Abstand verteilt, ehrenamtliche Helfer hielten einzelne Blöcke immer wieder an, um für genug Platz zu sorgen.