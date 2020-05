US-Präsident verärgert über China : Trump will nicht mit Xi sprechen

Washington Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China sorgen inzwischen offenbar auch für Kommunikationsprobleme auf höchster Ebene. China habe grobe Fehler während der Ausbreitung des Coronavirus gemacht, lautet ein Vorwruf.

US-Präsident Donald Trump sagte in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox Business, er habe zwar eine gute Beziehung zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping, „aber im Moment will ich nicht mit ihm sprechen“. Trump beklagte sich generell über Peking: „Ich bin sehr enttäuscht von China.“ Der US-Präsident drohte, die USA hätten einige Hebel in der Hand, und schob vage nach: „Wir könnten die Beziehungen komplett abbrechen.“ Näher äußerte er sich zu dieser ungewöhnlichen Drohung jedoch nicht.