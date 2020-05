„Fragen Sie nicht mich“ : Trump bricht Briefing nach Schlagabtausch mit Reporterinnen ab

New York US-Präsident Donald Trump hat seine Pressekonferenz am Weißen Haus nach heftigen Schlagabtauschen mit zwei Reporterinnen abgebrochen.Trump hatte sich geweigert auf eine Frage zu antworten.

Seinen Anfang nahm der Eklat mit einer Frage von Weijia Jiang vom Sender CBS News. Sie wollte am Montag vom Präsidenten wissen, warum er einen solchen Schwerpunkt auf die Zahl der Coronavirus-Tests lege, die bereits in den USA ausgeführt worden seien. „Warum ist das wichtig?“, fragte Jiang. „Warum ist das ein globaler Wettbewerb für Sie, wenn jeden Tag noch immer Amerikaner ihre Leben verlieren und wir jeden Tag weitere (Corona)-Fälle erleben?“

Daraufhin fragte Jiang zurück: „Sir, warum sagen Sie das ausdrücklich mir?“ Die seit 2015 für CBS News tätige Journalistin wurde in Xiamen in China geboren und zog mit ihrer Familie in die USA, als sie zwei Jahre alt war.