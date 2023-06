Zahlungsausfall abgewendet US-Präsident Biden unterzeichnet Schuldengesetz

In einer Rede am Freitagabend hatte Biden gesagt, durch „Kompromisse und Konsens“ zwischen den Großparteien sei eine schwere Krise verhindert worden. „Nicht jeder hat bekommen, was er wollte, doch das amerikanische Volk hat bekommen, was es brauchte. Wir haben eine ökonomische Krise und einen ökonomischen Kollaps abgewendet.“