„Verbannen wir aus den Vereinigten Staaten“ : Trump will chinesische Videoplattform TikTok verbieten

Washington Schlag gegen die aufstrebende chinesische Videoplattform TikTok: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die besonders bei jungen Menschen beliebte Smartphone-App in den USA zu verbieten.

"Was TikTok betrifft, so verbannen wir es aus den Vereinigten Staaten", sagte Trump am Freitag vor Reportern in der Präsidentenmaschine Air Force One. Der Präsident will das Verbot bereits am Samstag per Dekret durchsetzen.