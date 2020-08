US-Präsidenten beendet Parteitag : Trump warnt vor Zerstörung durch „sozialistische Agenda“

Washington Der US-Präsident hat die Nominierung für die Präsidentschaftswahl angenommen. In seiner Rede attackert Donald Trump seinen Herausforderer Joe Biden scharf. Die Wähler müssten entscheiden, ob im Land künftig „Anarchisten und Agitatoren“ freie Hand bekämen.

US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch offiziell der Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl am 3. November. „Mit einem Herzen voller Dankbarkeit nehme ich heute Abend diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an“, sagte Trump am Abend zum Abschluss des Parteitags seiner Partei. Etwa 1500 Gäste applaudierten bei der Ansprache des Präsidenten im Garten des Weißen Hauses.

In seiner Rede warnte Trump vor einer Zerstörung des Landes durch eine "sozialistische Agenda" und griff seinen Herausforderer Joe Biden scharf an. Die Präsidentschaftswahl im November werde darüber entscheiden, "ob wir den amerikanischen Traum retten oder ob wir zulassen, dass eine sozialistische Agenda unsere hoch geschätzte Bestimmung zerstört", sagte Trump am Abend. Er versprach, in seiner zweiten Amtszeit die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufzubauen und für „Rekord-Wohlstand“ zu sorgen.