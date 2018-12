Er heißt „donaldtrumpi“: Halbblinder Schleichenlurch soll nach US-Präsident benannt werden

Dieser Schleichenlurch soll den Namen von US-Präsident Donald Trump tragen. Foto: ADOPTA/Rainforest Trust/dpa/ADOPTA and Rainforest Trust.

Washington US-Präsident Donald Trump soll einen Namensvetter aus dem Reich der Amphibien bekommen. „Dermophis donaldtrumpi“ lautet der Name, den das britische Unternehmen EnviroBuild eigenen Angaben zufolge für die wurmähnliche Art aus Panama ersteigert hat.

„Seinen Kopf in den Sand zu stecken, hilft Donald Trump, wenn er den wissenschaftlichen Konsens über den menschengemachten Klimawandel ignoriert“, begründete EnviroBuild-Gründer Aidan Bell die Namenswahl am Montag auf der Internetseite seines Unternehmens - Schleichenlurche graben sich demnach gern in den Untergrund.