„Blinde Loyalität“ : Ex-Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Trump

Ein Foto aus harmonischeren Zeiten: Anwalt Michael Cohen steht im September 2016 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio hinter dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Washington Donald Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen beschuldigt den US-Präsidenten in einem TV-Interview. Trump soll wissentlich gegen das Gesetz verstoßen haben. Der weist über Twitter jede Mitverantwortung zurück.

Der zu einer Haftstrafe verurteilte Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, erhebt schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten. Trump habe ihn während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 zu Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen aufgefordert, obwohl er gewusst habe, dass damit gegen das Gesetz verstoßen werde, sagte Cohen in einem am Freitag ausgestrahlten Interview des Senders ABC. "Er hat mich angewiesen, die Zahlungen vorzunehmen. Er hat mich angewiesen, mich mit diesen Angelegenheiten zu befassen."