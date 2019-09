Reise kurzfristig wegen Grönland-Differenzen abgesagt : Trumps „Nicht-Besuch“ kam Dänemarks Polizei teuer zu stehen

Kopenhagen Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump Dänemark besuchen. Doch wegen der Differenzen über einen möglichen Kauf von Grönland, hatte Trump seine Reise abgesagt. Blöd für die dänische Polizei, die schon viel Geld für die Planungen ausgegeben hatte.

Die Vorbereitung des abgesagten Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Kopenhagen hat die dänische Polizei rund vier Millionen dänische Kronen (536 000 Euro) gekostet. Das berichtete der Dänische Rundfunk am Montag. „Zu den Aufwendungen zählen unter anderem Entschädigungen aufgrund von Urlaubsstornierungen, Annullierungen von gebuchten Unterkünften, Betriebskosten für Ausrüstung und Material sowie Planungszeiten“, heißt es demnach in den Akten der Reichspolizei.