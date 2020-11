Auftritt mit grauen Haaren : US-Präsident Trump lässt Zweifel an Verbleib im Weißen Haus durchblicken

Washington Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe von Bidens Wahlsieg äußert sich der unterlegene Amtsinhaber Trump öffentlich. Dabei lässt er Zweifel an einem Verbleib im Weißen Haus durchblicken.

US-Präsident Donald Trump hat Zweifel an einem Erfolg der Anfechtungen seiner Niederlage gegen seinen gewählten Nachfolger Joe Biden durchblicken lassen. Mit seiner Regierung werde es keinen landesweiten Lockdown, betonte Trump am Freitag in einer kurzen Stellungnahme zur Corona-Lage in Amerika im Rosengarten des Weißen Hauses. Zugleich deutete er an, dass die Entscheidung darüber bald nicht mehr bei ihm liegen könnte. „Hoffentlich was immer in der Zukunft passiert, wer weiß, welche Regierung es sein wird, ich denke, das wird sich zeigen, aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Regierung nicht in den Lockdown gehen wird“, sagte Trump wörtlich. Biden sprach sich bisher nicht für landesweite Sperrmaßnahmen aus, rief Trump aber am Freitag zu einem sofortigen Handeln auf, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.