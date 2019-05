Bericht enthüllt Machenschaften : FBI-Ermittler soll Trump-Team zu möglichen Russland-Kontakten ausgehorcht haben

Washington Das könnte ein neues Licht auf die Ermittlungen werfen: Einem Bericht der „New York Times“ zufolge soll das Team von US-Präsident Donald Trump von einem verdeckten Ermittler abgehört worden sein.

Ein verdeckter Ermittler der US-Bundespolizei FBI hat einem Bericht der "New York Times" zufolge das Kampagnenteam von US-Präsident Donald Trump zu möglichen Russland-Kontakten im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf ausgehorcht. Der Ermittler, der sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter ausgegeben habe, habe sich im September 2016 mit Trump-Berater George Papadopoulos in einer Bar in London getroffen. Das Gespräch zwei Monate vor der Wahl, die Trump ins Amt brachte, ergab jedoch keine "fruchtbaren Informationen", wie es in dem Zeitungsbericht heißt.