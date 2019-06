Bei Treffen mit polnischem Präsidenten : Trump erwägt Verlegung von US-Soldaten aus Deutschland nach Polen

Washington Beim Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzekj Duda hat US-Präsident Donald Trump Truppenverlegungen nach Polen ins Gespräch gebracht. Das könnte neuen Zündstoff birgen.

US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Angaben die Verlegung von etwa 2000 US-Soldaten aus Deutschland nach Polen. Eine abschließende Entscheidung habe er jedoch noch nicht getroffen, sagte Trump am Mittwoch vor einem Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda im Weißen Haus. Themen des Treffens sollten die Nato und Handel sein. Duda hatte vor seiner Abreise in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters die Vorlage eines Plans in dieser Woche angekündigt, der eine Erhöhung der US-Präsenz in seinem Land vorsieht. Es gehe um eine "größere Qualität und Quantität", sagte er. Diskutiert werde etwa eine Landebahn für Drohnen.