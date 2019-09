Rede vor UN-Vollversammlung : Trump droht Iran mit weiterer Verschärfung der Sanktionen

US-Präsident bei seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Foto: AP/Richard Drew

New York Am Dienstag hat US-Präsident Donald Trump vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen gesprochen und dabei vor allem Front gegen den Iran gemacht. Zudem sprach er über China, den Brexit und Mexiko.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer weiteren Verschärfung der Sanktionen gedroht. Solange der Iran sein bedrohliches Verhalten fortsetze, würden die Sanktionen nicht aufgehoben, sondern verschärft, sagte Trump am Dienstag in New York in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. Er warf Teheran vor, seine „gewaltsamen und unprovozierten Aggressionen eskaliert“ zu haben.