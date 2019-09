Artikel zu Vorwürfen sexueller Übergriffe geändert : Trump attackiert „New York Times“ wegen Berichts über Richter Kavanaugh

Washington Die „New York Times“ hat einen Artikel über den Obersten Verfassungsrichter Brett Kavanaugh angepasst. Die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe wurden von einer Frau übernommen, mit der die Redaktion nie gesprochen hatte.

US-Präsident Donald Trump hat die "New York Times" wegen ihrer jüngsten Berichterstattung zu Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen den Verfassungsrichter Brett Kavanaugh erneut hart attackiert. "Kann man glauben, was diese fürchterlichen Leute tun und sagen", schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter über das Blatt. Er schlug vor, dass die Zeitung "verklagt" werden sollte.