Proteste erwartet : Die Trumps auf Staatsbesuch in Großbritannien

Donald Trump mit der First Lady Melania Trump. Foto: AP/Alex Brandon

Washington Mit den USA verbindet Großbritannien traditionell eine „besondere Beziehung“. Unter Trump wurden die Bande strapaziert. Nun wird der US-Präsident zu einem Staatsbesuch auf der Insel erwartet, der schon im Vorfeld für manche Kontroverse sorgt.

Pomp für den Staatsgast aus Washington, aber wohl auch Proteste: Großbritannien erwartet US-Präsident Donald Trump zu seinem dreitägigen Besuch. Für Montag sind in London ein Empfang im Buckingham-Palast, Treffen mit Mitgliedern der Königsfamilie und ein Mittagessen mit Queen Elizabeth II. geplant. Prinz Charles und seine Gattin Camilla wollen Trump und dessen Frau Melania zum Tee einladen. Am Abend soll es ein Staatsbankett im Buckingham-Palast geben. Die Air Force One landet laut „BBC“ um 10 Uhr deutscher Zeit am Flughafen Stansted.

Staatsbesuche ausländischer Würdenträger werden in Großbritannien traditionell von viel Pomp und königlichem Zeremoniell begleitet.

Trumps Visite dürften allerdings Proteste überschatten. Schon bei seinem Arbeitsbesuch in England im vergangenen Jahr machten auf Londons Straßen zahlreiche Demonstranten gegen den umstrittenen Präsidenten mobil. Aktivisten kamen damals auf eine ausgefallene Protestaktion: Vor dem Parlament ließen sie einen Riesenballon aufsteigen, auf dem ein Bild prangte, das Trump als beleidigten Säugling in Windeln zeigt.

Vor einem Jahr sorgte Trump auf der Insel für eine Kontroverse, als er kurz vor seiner Ankunft in Großbritannien die Premierministerin Theresa May in einem Interview der Boulevardzeitung „The Sun“ für ihren Brexit-Kurs rügte. Noch diese Woche will May als Chefin der Konservativen Partei zurücktreten. Damit beginnt der interne Machtkampf um die Nachfolge für die Regierungsspitze. Sie zieht damit die Konsequenzen aus dem festgefahrenen Streit um die Umsetzung des britischen Austritts aus der Europäischen Union.

Auch vor seinem jüngsten Besuch mischte sich Trump in die britische Tagespolitik ein. Der Brexit-Hardliner Boris Johnson würde einen „exzellenten“ Premierminister abgeben, sagte Trump der „Sun“, und: „Ich mag ihn. Ich habe ihn schon immer gemocht. Ich weiß nicht, ob er ausgewählt wird, aber ich halte ihn für einen sehr guten Typen, eine sehr talentierte Person.“

Vor seiner Abreise stellte Trump auch mögliche Treffen mit Johnson und mit Nigel Farage in Aussicht, dessen neue Brexit-Party jüngst bei der Europawahl triumphierte. Nachfragen von Reportern, ob er sich seinen Gastgebern gegenüber damit nicht unhöflich verhalte, wischte der Präsident beiseite. „Stellt die Frage nicht, wenn ihr nicht wollt, dass ich darüber rede“, entgegnete er.

Am Sonntag bestritt Trump zudem Berichte, er habe die Ehefrau von Prinz Harry, Meghan Markle, als „fies“ bezeichnet. Das Ganze sei „von den Fake Nachrichtenmedien erfunden“ worden, und sie wurden kalt erwischt!“, twitterte er. Die „Sun“ veröffentlichte daraufhin einen Audiomitschnitt des Gesprächs mit Trump auf ihrer Website, um ihn zu widerlegen. Hintergrund war Trumps Reaktion auf frühere Aussagen Markles, wonach sie nach Kanada umziehen würde, sollte er ins Weiße Haus einziehen.

Erstmals in seiner Präsidentschaft will Trump am Mittwoch nach Irland reisen. Den Zwischenstopp will er für ein Treffen mit Ministerpräsident Leo Varadkar und zum Golfspielen in seinem Club in Doonbeg an der Atlantikküste nutzen.

Im Zentrum von Trumps Besuch stehen die zweitägige Veranstaltungen rund um den sogenannten D-Day am 6. Juni 1944 - der 75. Jahrestag der Landung alliierter Truppen an den Stränden der Normandie im von Deutschland besetzten Frankreich. Eine erste Zeremonie ist für Mittwoch im südenglischen Portsmouth geplant. Tags darauf soll es eine weitere Veranstaltung in Frankreich geben, wohin die Trumps von Großbritannien aus reisen wollen. Es wird erwartet, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den Anlass nutzt, um auf die Stärkung multinationaler Bündnisse zu pochen, die unter Trump aus Sicht von Kritikern geschwächt worden sind.

(zim/dpa)