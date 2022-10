Mit fast 80 Jahren : Biden hält Zweifel an seiner Fitness für legitim

Rehoboth Beach Er kann es selbst kaum fassen. Joe Biden wird im November 80 Jahre alt. Nicht nur politische Gegner zweifeln an der körperlichen und mentalen Fitness des US-Präsidenten, was er selbst „total legitim“ findet. Die Wähler mögen selbst urteilen, empfiehlt Biden - und gibt dazu Ratschläge.

US-Präsident Joe Biden sieht sich körperlich und mental zu einer möglichen zweiten Amtszeit in der Lage. Zugleich sei es „total legitim“, wenn sich Wählerinnen und Wähler fragten, ob jemand in seinem Alter dem Stress und Druck der Präsidentschaft noch gewachsen sei, räumte er in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders MSNBC ein, als er nach seinem Alter gefragt wurde. Biden wird am 20. November 80 Jahre alt.