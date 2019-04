Sportjournalist über US-Präsidenten : Trump müsste beim Golf nicht betrügen - eigentlich ist er gut genug

Berlin Viel Trinkgeld für die Caddies und Ball-Manipulationen - betrügt US-Präsident Donald Trump beim Golfspielen? US-Sportjournalist Rick Reilly ist sich da sicher, glaubt jedoch, dass Trump dies gar nicht nötig hat.

Rick Reilly beschreibt in seinem Buch „Commander in Cheat“ (Schummelnder Feldherr) zahlreiche Fälle, in denen Trump auf dem Golfplatz andere betrogen haben soll. „Es geht nur um ein Spiel, und Trump betrügt dennoch bei jeder Gelegenheit, weil er nicht verlieren kann“, sagte Reilly der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag).