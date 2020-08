Präsidentschaftswahlen im November : US-Post ist auf die Briefwahl vorbereitet

Washington Nachdem US-Präsident Donald Trump sich mehrmals kritisch zu Briefwahlen äußerte, hat der Chef der US-Post, Louis DeJoy, öffentlich bekräftigt, dass das Unternehmen auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl im November gut vorbereitet ist.

Der amerikanische Post-Chef Louis DeJoy hat die Sorge zurückgewiesen, dass Sparmaßnahmen bei dem Unternehmen die Präsidentenwahl im November behindern könnten. Er wolle der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass die Post in der Lage sei, per Brief abgegebene Stimmen „sicher und rechtzeitig zuzustellen“, sagte DeJoy am Freitag bei einer Anhörung in einem Ausschuss des US-Senats. „Das ist unsere heilige Pflicht.“ Die Post werde Stimmzettel bevorzugt bearbeiten, betonte DeJoy.