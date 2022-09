Nach Durchsuchung von Turmps Anwesen : US-Ministerium wehrt sich gegen Anordnung zu Mar-a-Lago-Dokumenten

Washington Das US-Justizministerium will gerichtlich die Erlaubnis zurückerlangen, dass es auf dem Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump beschlagnahmte vertrauliche Dokumente weiter prüfen darf.

Der Rechtsstreit um die Sichtung der beim früheren US-Präsidenten Donald Trump beschlagnahmten vertraulichen und geheimen Unterlagen geht in eine neue Runde. Das US-Justizministerium legte am Freitag Berufung gegen Teile der Entscheidung einer Bundesrichterin ein, durch welche die Überprüfung der Dokumente durch Bundesermittler gestoppt und an einen Sondergutachter übertragen wurde.

In dem Berufungsantrag heißt es, die durch den richterlichen Beschluss verursachte Verzögerung in der Sichtung der Unterlagen „behindert die Anstrengungen der Regierung, die Sicherheit der Nation zu schützen“. Bundesrichterin Aileen Cannon habe sich „fundamental geirrt“, indem sie den Sondergutachter berufen habe.

Durch die Entscheidung der Richterin sind die Bundesermittler seit vergangener Woche darin gehindert, die am 8. August von der Bundespolizei FBI in Trumps Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida beschlagnahmten tausenden Dokumente weiter zu sichten. In seinem Berufungsantrag fordert das Justizministerium jedoch nicht die Einsichtnahme in sämtliche dieser Unterlagen für die ihm unterstehenden Ermittler, sondern lediglich in jene „rund hundert Dokumente, die als Verschlusssachen gekennzeichnet sind“.