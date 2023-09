Guantanamo US-Militärrichter erklärt 9/11-Angeklagten für verhandlungsunfähig

Bin al-Shibh war einer von fünf Angeklagten im Zusammenhang mit den von Al-Kaida verübten Terroranschlägen, bei denen in New York, am Washingtoner Pentagon und in Shanksville im Staat Pennsylvania fast 3000 Menschen getötet wurden. Das medizinische Gremium diagnostizierte im August bei Bin al-Shibh eine Posttraumatische Belastungsstörung mit sekundärer Psychose und zog eine Verbindung zu seinen vier Jahren in CIA-Gewahrsam.