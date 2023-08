Drei Tote und 20 Verletzte US-Militärflugzeug stürzt bei Übung in Australien ab

Beim Absturz eines US-Militärflugzeugs im Norden von Australien sind drei Marineinfanteristen getötet und 20 weitere verletzt worden. Fünf der 23 Insassen der verunglückten Maschine vom Typ Bell Boeing V-22 Osprey seien nach dem Absturz auf Melville Island in ernstem Zustand in das 80 Kilometer entfernte Darwin geflogen worden, teilte die Marineinfanterie am Sonntag mit. Zur Ursache des Absturzes bei einer gemeinsamen Militärübung der USA, Australiens, Indonesiens, der Philippinen und Ost-Timors werde ermittelt.