US-Migrationspolitik : Trump will Asylschutz für Mittelamerikaner aufheben

Trump will Asylschutz für Mittelamerikaner aufheben

Für viele Migranten soll ab dem 16.7.19 kein Asylschutz mehr in den USA geben (Symbolbild). Foto: REUTERS/DANIEL BECERRIL

Washington Für die meisten Migranten aus Mittelamerika soll es ab Dienstag keinen Asylschutz mehr geben. Laut einer am Montag veröffentlichten Regel dürfen Migranten, die durch einen anderen Staat in die USA eingereist sind, kein Asyl erhalten

Wie Justizminister Bill Barr am Montag erklärte, soll die Neuregelung ab Dienstag gelten. Sie solle "Wirtschaftsmigranten abhalten, die unser Asylsystem ausnutzen wollen". Es gilt als sicher, dass die neue Regel vor Gericht angefochten wird.

Die Regierung von Präsident Donald Trump argumentiert, viele der Zehntausenden Migrantenfamilien nutzten Gesetzeslücken, um in die USA zu kommen. So stellten sie in den USA nur Scheinanträge, um dann ihre Angehörigen nachzuholen.