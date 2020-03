Corona-Krise : Wie ein Mann fast das billionenschwere US-Hilfspaket blockiert hätte

Washington Über die sonst so tiefen Gräben zwischen den US-Parteien hinweg schien sich der Kongress einig über das Konjunkturpaket. Doch ein Republikaner setzte alles daran, es zu verhindern.

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky galt immer schon als Nein-Sager. In seinen vier Amtszeiten im Repräsentantenhaus stimmte der 49-Jährige immer wieder auch gegen die Wünsche seiner eigenen Partei. Doch so allein auf weiter Flur wie am Freitag war er noch nie. Er war der einzige im Kongress, der das größte Hilfspaket der US-Geschichte im Umfang von 2,2 Billionen Dollar verhindern oder zumindest blockieren wollte.

Der an der Eliteuniversität MIT ausgebildete Massie schnupperte in die Politik hinein, als er vor zehn Jahren für den ebenfalls aus Kentucky stammenden Rand Paul Wahlplakate aufstellte. Später trat er selber an, ebenso wie Paul mit einer libertären Agenda, also einem Fokus auf eine möglichst kleine Einflussnahme des Staates auf die Wirtschaft. Er steht in vielen Fragen so weit rechts, dass er nicht einmal dem ultrakonservativen Freedom Caucus beitreten wollte, in dem sich Mitglieder der sogenannten Tea Party organisierten. Dann stimmte er aber wieder mit den Demokraten, als diese Trump zwingen wollten, bei künftigen Militäraktionen gegen den Iran die Zustimmung des Kongresses einzuholen. Denn er ist auch ein strenger Verfechter der in der Verfassung festgeschriebenen Gewaltenteilung.