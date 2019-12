Muslimische Minderheit : US-Kongress stärkt Uiguren den Rücken - das ärgert China

Washington Seit längerem steht die chinesische Führung wegen ihres Umgangs mit muslimischen Minderheiten in Xinjiang international massiv in der Kritik. Nun hat der US-Kongress ein Zeichen gesetzt. Peking reagiert mit großer Verärgerung.

Der US-Kongress hat ein Gesetz zur Stärkung der Menschenrechte muslimischer Minderheiten im Westen Chinas gebilligt und damit den Zorn Pekings auf sich gezogen. Nach dem Senat stimmte am Dienstag das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit für die Vorlage. Das Gesetz verurteilt die Inhaftierung von mehr als einer Million Uiguren, Kasachen und anderen Minderheiten in sogenannten Umerziehungslagern. Demnach sind die Insassen dort politischer Indoktrination, Folter, körperlichen Übergriffen und Nahrungsentzug ausgesetzt und dürfen ihre Religion und ihre Sprachen nicht pflegen.

Zudem muss das US-Außenministerium nach dem neuen Gesetz prüfen, welche chinesischen Funktionäre für mögliche Sanktionen wegen ihrer Beteiligung an dem harten Vorgehen gegen die Volksgruppen in der Region Xinjiang infrage kommen.

Die chinesische Außenamtssprecherin Hua Chunying warf den USA vor, die Lage in Xinjiang zu nutzen, um Zwietracht zwischen den Ethnien in China zu säen und Wohlstand und Stabilität in der Region zu untergraben. In der Xinjiang-Frage gehe es nicht um Menschenrechte, Ethnien oder Religion, sondern um Anti-Terrorismus und Anti-Separatismus. Die Maßnahmen der chinesischen Behörden hätten dafür gesorgt, dass es in den vergangenen drei Jahren keine Terrorattacken gegeben habe. Die USA sollten „sofort ihre Fehler korrigieren“, mahnte Hua. Ansonsten werde China entsprechend reagieren.