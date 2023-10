Wahl im US-Kongress Republikaner in der Sackgasse

Hakeem Jeffries hat seine Fraktion im Repräsentantenhaus geschlossen hinter sich. In jedem Wahlgang erhielt der Führer der Demokraten 212 von 212 Stimmen. Das sind sechs zu wenig, um selbst Speaker zu werden, aber mehr Stimmen als der Kandidat der Mehrheitsfraktion auf sich vereinen konnte. Jim Jordan erhielt im zweiten Wahlgang am Mittwoch mit 199 Stimmen sogar eine weniger als beim ersten am Dienstag.