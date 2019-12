Trotz Protesten der Türkei : US-Kongress erkennt Massaker an Armeniern als Völkermord an

US-Kongress erkennt Massaker an Armeniern als Völkermord an

Washington Der Bundestag stufte die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich im Jahr 2016 als Völkermord ein. Nun hat der US-Kongress denselben Schritt unternommen. Wieder reagiert die Türkei empört.

Trotz Protesten der Türkei hat der US-Kongress die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges als Völkermord anerkannt. Nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete der Senat am Donnerstag einstimmig eine entsprechende Resolution. Dort heißt es, „dass es die Politik der Vereinigten Staaten ist, des Völkermordes an den Armeniern durch offizielle Anerkennung und Erinnerung zu gedenken“.