Tagung des Kongresses: Kein Ende des US-Stillstands - Streit um Grenzmauer geht weiter

Washington Der neue US-Kongress ist zusammengetreten. Das Abgeordnetenhaus verabschiedet einen Budgetentwurf. Bei einem Thema schalten Präsident Trump und seine Republikaner auf stur.

Die Demokraten haben die Mehrheit im US-Abgeordnetenhaus übernommen und einen Budgetentwurf zum Ende des „Shutdowns“ von Teilen der Regierung verabschiedet. Die Abgeordneten der Republikaner stimmten am Donnerstagabend (Ortszeit) jedoch fast geschlossen dagegen, da der Entwurf die von Präsident Donald Trump geforderten Mittel zum Bau einer Mauer an der Südgrenze zu Mexiko nicht enthält. Das Weiße Haus hatte schon vor der Abstimmung deutlich gemacht, dass Trump den Vorschlag zur Beendigung der Haushaltssperre ablehnen werde.

Bei einem überraschenden Auftritt vor Journalisten im Presseraum des Weißen Hauses sagte Trump am Donnerstag: „Wir brauchen Schutz in unserem Land.“ Die Menschen in den USA wollten dies. Der Präsident rückte allerdings erneut von dem Begriff Mauer ab, an dem sich die Ablehnung der Demokraten unter anderem festmacht. „Sie können es eine Barriere nennen, Sie können es nennen, wie sie wollen“, sagte Trump.