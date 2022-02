Erfolg für #MeToo-Bewegung : US-Kongress billigt wegweisendes Gesetz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

US-Kongress billigt wegweisendes Gesetz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

New York Aktivisten feiern das Gesetz als Meilenstein für die #MeToo-Bewegung, eine federführende Senatorin spricht von „eine der wichtigsten Arbeitsplatzreformen in der amerikanischen Geschichte“. Der Kongress hat ein wegweisendes Gesetz gegen sexuelle Belästigung gebilligt.

Der US-Kongress hat ein Gesetz gebilligt, das den Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz neu regelt. Der Vorstoß würde Arbeitsverträge verbieten, die mutmaßliche Opfer zu einer außergerichtlichen Beilegung solcher Fälle zwingen. Die Praxis kam bisher in der Regel den Arbeitgebern zupass und verhinderte, dass Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens öffentlich werden. Präsident Joe Biden müsste das Gesetz noch unterzeichnen, was als Formsache gilt.