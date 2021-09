„Eindeutig verfassungswidrig“ : US-Justizministerium verklagt Texas wegen Abtreibungsgesetz

Generalstaatsanwalt Merrick Garland kündigt im Justizministerium in Washington eine Klage an, um die Durchsetzung eines neuen texanischen Gesetzes zu verhindern. Foto: AP/J. Scott Applewhite

Washington Das US-Justizministerium verklagt den Bundesstaat Texas, nachdem in der vergangenen Woche ein extrem strenges Abtreibungsgesetzes in Kraft getreten ist. Das Gesetz sei „eindeutig verfassungswidrig“ und mache Privatpersonen zu „Kopfgeldjägern“sagte US-Justizminister Merrick Garland.

Die neue Regelung hat in den USA heftige Debatten ausgelöst. Präsident Joe Biden positionierte sich mit deutlichen Worten gegen das Gesetz und sagte den Frauen in Texas seine Unterstützung zu.

Seit vergangener Woche ist in Texas ein Gesetz in Kraft, das die meisten Schwangerschaftsabbrüche untersagt. Das sogenannte Herzschlag-Gesetz verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind.