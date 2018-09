US-Justizausschuss soll Freitag über Brett Kavanaugh abstimmen

Washington Brett Kavanaugh werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Eine Anhörung zu den Anschuldingungen ist für Donnerstag geplant. Am nächsten Tag sollen die Senatoren über die Nominierung des Supreme-Court-Kandidaten abstimmen. Die Demokraten nennen diesen Zeitplan „ungeheuerlich“.

Der Justizausschuss im US-Senat will mit dem Bestätigungsprozedere für den Richterkandidaten Brett Kavanaugh vorpreschen. Bereits für Freitag setzte das Gremium ein Votum über dessen Empfehlung für eine Nominierung an den Obersten Gerichtshof an - also einen Tag nach dessen geplanter Anhörung zu Vorwürfen der sexuellen Nötigung.