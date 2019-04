Festgenommener Wikileaks-Chef : Gericht spricht Julian Assange wegen Verstoß gegen Kautionsauflagen schuldig

Wikileaks-Gründer Julian Assange bei seiner Festnahme in London. Foto: dpa/Victoria Jones

London Nach mehr als sechs Jahren Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London ist Wikileaks-Gründer Julian Assange verhaftet worden. Hintergrund sind schwerwiegende Vorwürfe der US-Justiz.

Die US-Justiz wirft dem in Gewahrsam genommenen Wikileaks-Gründer Julian Assange Hilfe für die frühere Mitarbeiterin des US-Militärs, Chelsea Manning, beim Hackerangriff auf Computer vor. Das wurde am Donnerstag mitgeteilt.

Außerdem habe er gegen die Bedingungen seiner Kaution verstoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gleiches hatte zuvor Assanges Anwältin gesagt. Nach mehr als sechs Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London war er dort festgenommen worden. Ecuador entzog Assange die Staatsbürgerschaft und beschuldigte Wikileaks und russische Hacker, die Regierung destabilisieren zu wollen.

Vor Gericht plädierte Assange wenige Stunden nach seiner Festnahme auf nicht schuldig. Er wies damit am Donnerstag vor dem Westminster Magistrates' Court in London den Vorwurf zurück, er habe sich unrechtmäßig der Auslieferung nach Schweden entzogen. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, wollte Assange nicht selbst aussagen, sein Anwalt wollte demnach die Begründung erläutern. Das Gericht hat Assange schließlich für schuldig befunden, gegen seine Kautionsauflagen verstoßen zu haben. Dafür droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zwölf Monaten.

Assange hatte 2012 Zuflucht in der Botschaft gesucht, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen, wo er wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens befragt werden sollte. Er fürchtet außerdem die Auslieferung in die USA, weil Wikileaks Tausende geheime Dokumente veröffentlicht hat.

Die Beziehungen zwischen der ecuadorianischen Regierung und dem Gründer der Enthüllungsplattform sind seit einiger Zeit angespannt. Immer wieder ging es um Assanges Äußerungen etwa zur Außenpolitik bis hin zur Hygiene seiner Katze.

Ecuadors Präsident Lenín Moreno erklärte, das Land habe Assange wegen Verstößen gegen internationale Konventionen den Asylstatus entzogen. Das sei eine „souveräne Entscheidung“ des Landes gewesen. In einer ersten Reaktion bedankte sich der britische Außenminister Jeremy Hunt bei der ecuadorianischen Regierung für ihre Zusammenarbeit. Bei Twitter schrieb er, Assange sei kein Held und niemand stehe über dem Gesetz.

In den USA kommentierte das Justizministerium lediglich, der Regierung seien Berichte über die Festnahme durch die Behörden des Vereinigten Königreichs bekannt. Im vergangenen Jahr hatte das US-Justizministerium in einer Gerichtseingabe versehentlich die Existenz eines geheimen Kriminalverfahrens gegen Assange offenbart. Was ihm vorgeworfen wird, ist nicht klar. Die ehemalige Mitarbeiterin der US-Armee Chelsea Manning, die geheimes Material an Wikileaks weitergegeben hat, wurde im März ins Gefängnis gesperrt, nachdem sie sich geweigert hatte, vor einer Geschworenenjury auszusagen.

Russland nahm die Festnahme des Wikileaks-Gründers mit Sorge auf. Er könne den Fall zwar nicht im Gesamten kommentieren, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin am Donnerstag. Russland hoffe aber, dass alle Rechte von Assange beachtet würden, so Dmitri Peskow.

Die Enthüllungsplattform Wikileaks warf indes „mächtigen Akteuren“ wie der CIA vor, Assange zu entmenschlichen und ihm seine Rechte absprechen zu wollen. Zudem beschuldigte sie die ecuadorianische Regierung, Assange in breitem Ausmaß ausspioniert zu haben. So seien etwa Treffen mit Anwälten und mit einem Arzt im vergangenen Jahr heimlich gefilmt worden. Dass Ecuador Assange den Asylstatus entzogen habe, verstoße gegen internationales Recht.

Anklang fand Assanges Festnahme allerdings in Schweden. Die Anwältin einer Frau, die 2010 bei einem Besuch des Australiers in Stockholm von diesem vergewaltigt worden sein will, begrüßte die überraschende Wende. Ihre Mandantin habe seit 2012 auf den Schritt gewartet und darauf gehofft, sagte Elisabeth Massi Fritz. Sie wolle alles dafür tun, dass der Fall neu aufgerollt werde, „damit Assange nach Schweden ausgeliefert und wegen Vergewaltigung strafrechtlich verfolgt werden kann“. Die Generalstaatsanwaltschaft von Schweden hatte die Ermittlungen gegen Assange 2017 mit dem Argument fallengelassen, sein Schutzstatus in der Botschaft mache es in naher Zukunft unmöglich, ihn in Gewahrsam zu nehmen oder anzuklagen.

